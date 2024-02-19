استلمها خلال 24 ساعة.. خطوات استخراج بدل فاقد بطاقة تموين

تشكل بطاقة التموين بالنسبة لكثير من المواطنين أهمية كبيرة كونها من خلالها يتم صرف عدد من السلع بجانب استخدامها في صرف الخبز.

ويستعرض صدى البلد، خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين:

وفي حالة سرقة البطاقة التموينية أو فقدها فيقوم صاحبها بالإبلاغ عن فقدانها من خلال الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة حتى يتم الوقف الفوري لها.

بطاقة التموين 2024

يتولى مركز خدمة العملاء الخاص بالشركة المنفذة بتسجيل طلب المواطن في نموذج خاص باستقبال طلبات ، مكالمات خدمة العملاء مع تنفيذ الوقف الفوري للبطاقة.

تقوم الشركة المنفذة بوقف عمل البطاقة ويتم إبلاغ المواطن بأنه سيتم وقف البطاقة مؤقتا لمدة ثلاثة أيام عمل رسمية.

بدل فاقد بطاقة تموين 2024

يحرر المواطن طلبا رسميا في مكتب التموين التابع له لعمل بطاقة جديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة القديمة نهائيا ولكن في حالة عدم تقديم صورة الطلب خلال الثلاثة أيام يتم إعادة تشغيل البطاقة تلقائيا.

تتولى الشركة المنفذة تسليم البطاقة الجديدة إلى مكتب التموين مرفق بها تقرير مفصل موضح به البيانات الخاصة للبطاقة الحديثة.

يراجع مكتب التموين البيانات التي تم تعديلها (محتوى نموذج الخدمة) مع البيانات المدرجة بقاعدة البيانات والتأكد من إجراء التعديلات.

يسلم مكتب التموين المواطن البطاقة الجديدة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي لصاحب البطاقة / عدد المستفيدين / تاريخ الاستلام / اسم البدال.

يتسلم المواطن الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة .

يصرف المواطن المقررات التموينية من البدال الشهر التالي لإصدار البطاقة

في حالة رغبة المواطنين في استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، عليهم اتباع عددًا من الخطوات، والتي تأتي على النحو التالي:

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية، ويمكن الدخول مباشرًة

- تظهر أمامك صفحة ويب جديدة اختر منها أيقونة «التموين».

- سجل الدخول أو إنشئ حسابًا جديدًا.

- بعد تسجيل الدخول اضغط على خانة «أبدأ الخدمة».

- ستظهر أمامك كافة بيانات بطاقة التموين

- اضغط على أوافق على الشروط والأحكام.

- اضغط على كلمة «التالي».

- اختر شحن بطاقة التموين عبر البريد، واكتب العنوان بشكل مفصل، وهو ما يتطلب سداد رسوم 23.5 جنيهًا، عبر أحد وسائل السداد الإلكتروني.

- يتم توصيل البطاقة في اليوم التالي لتقديم طلبه.

دورة استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

يتم التعامل مع حالات فقد أو تلف بطاقة التموين 2024 من خلال دورة أوضحها الموقع الإلكتروني لـ وزارة التموين والتي تضمنت الآتي:

- في حالة فقدان أو تلف البطاقة التموينية يجب الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 19765 أو الإبلاغ بمركز الخدمة ليتم وقفها.

- بعد ذلك يجب تحرير طلب رسمي في مكتب التموين التابع له لاستخراج بطاقة التموين الجديدة وإلغاء التعامل مع البطاقة المفقودة وفي حالة عدم تقديم الطلب خلال 3 أيام من الإبلاغ يتم أعادة تشغيل البطاقة القديمة تلقائيا.

- يقوم مكتب التموين بتسليم بطاقة التموين الجديدة لصاحبها بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوى على بياناته ( الرقم القومي، وعدد المستفيدين، وتاريخ الاستلام، واسم البدال).

- يتم تسليم الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة من مركز الخدمة.