أرملة نافالني تتهم بوتين بقتله وإخفاء جثمانه

اتهمت يوليا نافالني أرملة زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقتل زوجها وإخفاء جثمانه.

وقالت نافالني، في بيان، اليوم الاثنين، إن زوجها قتل على يد بوتين قبل ثلاثة أيام، مؤكدة أنها ستواصل عمل زوجها الراحل.

وأضافت أن "بوتين لم يقتل أليكسي نافالني فحسب، بل أراد أن يقتل أملنا وحريتنا ومستقبلنا".

وحثت نافالني مناصري زوجها الراحل على الوقوف إلى جانبها قائلة: "ليس لدي الحق في الاستسلام.. سأواصل النضال من أجل بلادنا وأحثكم على الوقوف بجانبي".

وتوفي نافالني، الذي كان أحد أبرز المعارضين المحليين للرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة في مستعمرة جزائية في القطب الشمالي حيث كان محتجزا بتهم سياسية.

وأُبلغت والدته ومحاميه يوم السبت، أنه توفي بسبب "متلازمة الموت المفاجئ" ولم يُسمح لهم حتى الآن بالوصول إلى جثمانه.