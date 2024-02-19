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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتهم حزب الله بقصف موقع قرب أربيل الشمالية

علم إسرائيل
علم إسرائيل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الطائرة بدون طيار التي ضربت منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة أربيل الشمالية الواقعة بجانب طبريا في إسرائيل، ليست على الأرجح طائرة عسكرية إسرائيلية بدون طيار، مما يشير إلى أنه ربما تم إطلاقها من لبنان بواسطة حزب الله على حد زعمه.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أكد جيش الاحتلال أن "ظروف الحادث لا تزال قيد التحقيق".

وأضاف أنه قصف عدة مواقع لحزب الله في منطقة الضهيرة بجنوب لبنان قبل فترة قصيرة.

وبالأمس، رصدت وحدة جمع المعلومات القتالية الإسرائيلية 869 عنصرًا من حزب الله يدخل مبنى في عيتا الشعب، وقال الجيش الإسرائيلي إنه ضرب مواقع إطلاق الصواريخ في عيترون وغيرها من البنى التحتية لحزب الله في العديسة.

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