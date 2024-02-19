جميع الأحزاب تدعمني.. سموتريش يجدد معارضته لإقامة دولة فلسطينية

جدد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، معارضته لقيام دولة فلسطينية، وسط حملة دولية من أجل حل الدولتين في أعقاب الحرب الحالية.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال سموتريتش في حديثه خلال اجتماع الكنيست لحزبه اليميني، إنه برفض أن يقام كيان فلسطيني إرهابي بدماء جنود الاحتلال، على حد زعمه.

وأضاف أنه ينوي تقديم اقتراح إلى الحكومة يعارض إنشاء دولة فلسطينية، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تدعمه جميع الأحزاب السياسية الصهيونية.

وكان سموتريتش قال، أمس الأحد، إن هناك إجماعا كاملا على أن الدولة الفلسطينية تشكل خطرا على دولة إسرائيل، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن صحف عبرية.

وتابع، وفقا لما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "أدعو رئيس الوزراء إلى تقديم قرار آخر يعبر عن معارضة دولة إسرائيل الصارمة لإقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تجلب المزيد والمزيد من الخطر على مواطني إسرائيل".