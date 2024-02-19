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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال إيجيبس 2024..

وزير النفط العراقي: لدينا تجربة مميزة في الاستفادة من غازات الشعلة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أشار المهندس حيان عبد الغني نائب رئيس وزراء العراق ووزير النفط إلى ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية لتصفير عملية حرق غاز الشعلة في العراق مما يساعد الدولة في مساعيها لتقليل الانبعاثات  ، مؤكداً أنه خلال 5 سنوات سيصل العراق إلى صفر في حرق هذا  الغاز  والاستغلال الكامل له في توليد الطاقة الكهربائية .


وأوضح استطعنا من حلال تحقيق النسب المطلوبة من العراق وفقاً للالتزامات الدولية في اتفاقية باريس مشيراً إلى نجاح مشروع غاز البصرة NGL بمرحلتيه في إيقاف حرق 400 مليون قدم مكعب غاز وبالتالي تحقيق النسب المطلوبة وفقاً للالتزامات الدولية. 


و أشار عبدالغني إلى المشروع المتكامل الذي يجري تنفيذه مع شركة توتال العالمية لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي و كذلك إيقاف حرق الغاز المصاحب في 5 حقول نفطية والاستفادة منه علاوة علي إنتاج الطاقة المتجددة  ، لافتاً إلى ان العراق لديه خطط لتصدير الغاز إلى أوروبا . 

جاء ذلك  خلال جلسة المؤتمر الاستراتيجى المقام ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGPYES 2024 تحت عنوان (استجابة الصناعة - إجراءات إزالة الكربون وانتقال الطاقة) بمشاركة وزير البترول المصري طارق الملا.

العراق النفط مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة استجابة الصناعة ازالة الكربون غاز الشعلة عملية حرق غاز الشعلة

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