فئة 3 آلاف جنيه.. أرخص موبايل سامسونج ببطارية 5000 مللى أمبير

يتميز هاتف Galaxy A03 Core بأنه يعد واحدًا من أرخص هواتف سامسونج التي تم إطلاقها، إلى جانب عدد من المواصفات الجيدة أبرزها بطارية ضخمة 5000 مللى أمبير، وشاشة وكاميرا مميزة حيث يعتبر الهاتف أفضل هواتف الميزانية المحدودة.

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A03 Core

وحصل على شاشة مقاومة المياه والغبار من نوع PLS TFT LCD، قياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، ودقة تبلغ 720 × 1600 بكسل، وتأتي الشاشة بتصميم Infinity-V، مع نوتش على شكل قطرة ماء مخصصة للكاميرا الأمامية.



ويقدم إعدادات كاميرا أحادية تضم مستشعر رئيسي بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب رقمي يصل إلى 4x وفتحة عدسة f / 2.0، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل بمعالج من نوع Unisoc SC9863A مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي، ويتوفر في خيار بسعة 2 جيجابايت رام ، مع 32 جيجابايت من سعة التخزين المدمجة القابلة للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

ويحتوي على بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، يتم شحنها عبر منفذ microUSB، ويتمتع الهاتف بتقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos، مع ألوان الأسود والأزرق والأحمر

ويوفر خيارات متعددة بما في ذلك GLONASS و GPS، ومقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، كما يدعم تقنية Bluetooth v4.2 وشبكات Wi-Fi مع نطاق 2.4 جيجاهرتز وشبكة 4G LTE.



سعر هاتف سامسونج Galaxy A03 Core

ويتوفر في السوق المصري بسعر يبدأ من 3 آلاف و 899 جنيه ، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.