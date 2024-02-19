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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البترول: استراتيجية لخفض الانبعاثات وبناء القدرات البشرية بالتعاون مع بيكرهيوز العالمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة بيكرهيوز العالمية  والوفد المرافق توسيع نطاق التعاون المشترك بين قطاع البترول والشركة العالمية.


وأكد الوزير خلال اللقاء أن بيكرهيوز العالمية شريك هام لمصر مؤكدا حرص القطاع علي التعاون مع كبري الشركات العالمية لتنفيذ استراتيجية خفض الانبعاثات و بناء القدرات البشرية. 
 

وخلال اللقاء تم استعراض مجالات التعاون المقترحة للاستفادة من خبرات الشركة والتطبيقات التكنولوجية الحديثة في خفض الانبعاثات من تسهيلات إنتاج قطاع البترول والغاز في مصر وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة بها والتي تأتي تنفيذا لمحاور استراتيجية قطاع البترول لازالة الكربون .


كما تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في تنفيذ برنامج تأهيل الكوادر الشابة والمتوسطة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية حيث استعرض وفد بيكرهيوز العالمية خطتها لتدريب مجموعة جديدة من الكوادر الشابة ضمن البرنامج اسهاما في عمليات التطوير والتحديث وبناء القدرات البشرية التي ينفذها قطاع البترول.

 

 وأعرب الوزير عن ترحيبه بمجهودات الشركة في هذا الصدد مؤكدا أن بناء القدرات البشرية ورفع كفاءتها  يضمن تحقيق أهداف الصناعة البترولية في مصر.

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