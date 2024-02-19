بيان شديد اللهجة من لبنان بشأن القصف الإسرائيلي

أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم الاثنين، بيانا شديد اللهجة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي شن غارات جوية بعمق ٣٠ كم داخل الأراضي اللبنانية.

ودعت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، "كل الدول الراغبة في إعادة الاستقرار والهدوء إلى الجنوب اللبناني إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتمادية على لبنان، وآخرها ما حصل اليوم من اعتداء اسرائيلي في بلدة الغازية - جنوب لبنان".

وطالبت "المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف محاولاتها الاستفزازية لتوسيع دائرة الحرب، واستدراج لبنان إلى حرب يسعى جاهدا لمنع حصولها، نظرا إلى تهديدها أمن واستقرار لبنان والمنطقة برمتها، ولن ينتج منها سوى الويلات والخراب".