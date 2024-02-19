كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

كشف رجال وزارة الداخلية، لغز مقتل ضابط يمني في شقته بحي بولاق الدكرور في الجيزة، بعد تلقيهم بلاغا من شقيق المجني عليه يفيد بالعثور على جثة شقيقه في منزله ببولاق الدكرور؛ بعد عدم رده على اتصالاته لنحو يومين، كما وجد محتويات شقة شقيقه مبعثرة.

وزارة الداخلية حددت مرتكبي الواقعة، قبل 24 ساعة، وهم 7 أشخاص، بعضهم له سابقة أعمال إجرامية، منها «القتل، سلاح دون ترخيص، السرقة».

وألقى رجال الداخلية القبض على المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأنهم قتلوا المجني عليه بدافع السرقة.

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