وسائل إعلام عالمية تكشف خيانة خطيبة جاستين بيبر له

انتشرت أنباء عن خيانة عارضة الأزياء هايلي بالدوين لخطيبها جاستين بيبر، ولم تعلق هايلي على هذه الأنباء حتى الآن.

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كان جاستين بيبر قد أعلن خطوبته يوليو الماضي على عارضة الأزياء هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عاماً، وكتب جاستين البالغ من العمر 24 عاماً لخطيبته رسالة حب.

وجاء في الرسالة التي وجهها عبر انستجرام: "هيلي أنا واقع في غرام كل ما يتعلق بك، ملتزم للغاية بقضاء حياتي في التعرف على كل جزء منك، بحبك بكل صبر ولطف، قلبي ملكك بالكامل، وسيضعك دوما في المقدمة".

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