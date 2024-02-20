عملت كده كتير.. ننشر أقوال المتهم بالتعدي على فتاة التبين

تستكمل النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في واقعة فتاة التبين، والتي اتهم والدها، عاملا، بالتعدي عليها جسديا، على سلم العقار في منطقة التبين.

تفاصيل التحقيق في واقعة فتاة التبين

كشفت تحقيقات النيابة وأقوال العامل المتهم، أنه قام بالتعدي على الفتاة جسديا أكثر من مرة، وأنه لامس جسدها على السلم في أثناء صعودها، مشيرا إلى أنها لم تكن المرة الأولى.

وطلبت النيابة العامة في القاهرة تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت لأقوال والد الفتاة في الواقعة.

كما أمرت النيابة بحجز المتهم 40 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وجرى استكمال التحقيقات في الواقعة؛ لكشف ملابسات وأسباب وقوعها.

وكشفت تحقيقات النيابة في القاهرة، أن المتهم بالغ من العمر 40 سنة- عامل، قام بمحاولة تقبيل فتاة من ذوي الهمم، عمرها 17 عاما، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، في أثناء صعودها سلم العقار محل سكنها في منطقة حكر التبين، وشاهده أحد الجيران في هذه الأثناء، وأبلغ والد الفتاة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التبين تضمن ورود بلاغا من فرد أمن بالغ من العمر 45 عاما، حضر إلى ديوان القسم وبصحبته ابنته 17 عاما من ذوي الهمم وابلغ تضرره من جاره- عامل، 40 عاما؛ لقيام الأخير بالاعتداء الجسدي على الفتاة.

وقرر والد فتاة التبين أنه في أثناء صعود ابنته- التي لا تستطيع التحدث- على سلم العقار محل سكنهم، قام المتهم بمحاولة تقبيلها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، وشاهدهم أحد الأشخاص الذي قام بإخبار والد الفتاة.

وحرر المحضر اللازم، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.