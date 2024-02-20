رئيس مجلس النواب الأمريكي يواجه ضغوطا متزايدة بسبب مساعدات أوكرانيا

يواجه رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون انتقادات دولية بسبب افتقاره إلى اتخاذ إجراء سريع بشأن المساعدات لأوكرانيا، الأمر الذي يزيد من الضغوط لاتخاذ قرار حاسم لن تكون له آثار هائلة على رئاسته المبتدئة فحسب، بل أيضًا على جهود الحرب المستمرة التي تبذلها أوكرانيا ضد روسيا.

حتى الآن، قاوم جونسون الدعوات لطرح حزمة المساعدات التي أقرها مجلس الشيوخ للتصويت السريع عليها – وهي خطوة تتطلب دعمًا ديمقراطيًا ومن المؤكد تقريبًا أنها تثير ثورة من جناحه الأيمن، وهو أمر يحرص جونسون على تجنبه. وقال رئيس البرلمان إن التشريع، الذي يتضمن مساعدة بقيمة أكثر من 60 مليار دولار لأوكرانيا، لن يتم إقراره بشكله الحالي، وأخبر الجمهوريين بشكل خاص خلال اجتماع مغلق الأسبوع الماضي أنه 'ليس هناك عجلة' لمعالجة هذه القضية، مع الكونجرس. منذ أن غادرت المدينة لقضاء عطلة لمدة أسبوعين تقريبًا.

أصبحت مخاطر النقاش رفيع المستوى – والدور المحوري لجونسون في الاستجابة التشريعية – موضع تركيز أكبر خلال عطلة نهاية الأسبوع. اجتمع زعماء العالم في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​السنوي في الوقت الذي ظهرت فيه أنباء عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن، بينما عانت أوكرانيا من انتكاسة كبيرة للقوات الروسية في ساحة المعركة.

وقد ضخت هذه التطورات إحساسًا جديدًا بضرورة قيام الكونجرس بالتصرف مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية هذا الأسبوع، ومع تحذير الجيش الأوكراني من نفاد الموارد اللازمة للمقاومة.

في حين أن هناك مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب الذين يدعمون مساعدات إضافية لأوكرانيا ويحظون بدعم الأغلبية من المجلس ككل، يتعين على جونسون إدارة الجناح الأيمن الهائج الذي يقاوم بشدة المساعدات الإضافية. ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب أدخل نفسه أيضًا في النقاش، حيث حث الجمهوريين على معارضة تمويل أوكرانيا ومواصلة مهاجمة الناتو.