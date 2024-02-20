عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس مجلس النواب الأمريكي يواجه ضغوطا متزايدة بسبب مساعدات أوكرانيا

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون

يواجه رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون انتقادات دولية بسبب افتقاره إلى اتخاذ إجراء سريع بشأن المساعدات لأوكرانيا، الأمر الذي يزيد من الضغوط لاتخاذ قرار حاسم لن تكون له آثار هائلة على رئاسته المبتدئة فحسب، بل أيضًا على جهود الحرب المستمرة التي تبذلها أوكرانيا ضد روسيا.

حتى الآن، قاوم جونسون الدعوات لطرح حزمة المساعدات التي أقرها مجلس الشيوخ للتصويت السريع عليها – وهي خطوة تتطلب دعمًا ديمقراطيًا ومن المؤكد تقريبًا أنها تثير ثورة من جناحه الأيمن، وهو أمر يحرص جونسون على تجنبه. وقال رئيس البرلمان إن التشريع، الذي يتضمن مساعدة بقيمة أكثر من 60 مليار دولار لأوكرانيا، لن يتم إقراره بشكله الحالي، وأخبر الجمهوريين بشكل خاص خلال اجتماع مغلق الأسبوع الماضي أنه 'ليس هناك عجلة' لمعالجة هذه القضية، مع الكونجرس. منذ أن غادرت المدينة لقضاء عطلة لمدة أسبوعين تقريبًا.

أصبحت مخاطر النقاش رفيع المستوى – والدور المحوري لجونسون في الاستجابة التشريعية – موضع تركيز أكبر خلال عطلة نهاية الأسبوع. اجتمع زعماء العالم في مؤتمر ميونيخ الأمني ​​السنوي في الوقت الذي ظهرت فيه أنباء عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجن، بينما عانت أوكرانيا من انتكاسة كبيرة للقوات الروسية في ساحة المعركة.

وقد ضخت هذه التطورات إحساسًا جديدًا بضرورة قيام الكونجرس بالتصرف مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية هذا الأسبوع، ومع تحذير الجيش الأوكراني من نفاد الموارد اللازمة للمقاومة.

في حين أن هناك مجموعة من الجمهوريين في مجلس النواب الذين يدعمون مساعدات إضافية لأوكرانيا ويحظون بدعم الأغلبية من المجلس ككل، يتعين على جونسون إدارة الجناح الأيمن الهائج الذي يقاوم بشدة المساعدات الإضافية. ومما يزيد الأمور تعقيدًا أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب أدخل نفسه أيضًا في النقاش، حيث حث الجمهوريين على معارضة تمويل أوكرانيا ومواصلة مهاجمة الناتو.

مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان.. مناشدة مهمة من عمرو أديب

الموت يفجع الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

موضوعات متعلقة

طرد السفير الإسرائيلي من البرازيل بسبب الحرب على غزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن نافالني ولا يلقي باللوم على بوتين

أمريكا تقترح على مجلس الأمن معارضة هجوم رفح ودعم وقف إطلاق النار في غزة

قائد الأسطول الأمريكي الخامس: نخوض أكبر معركة بحرية منذ الحرب العالمية الثانية

وزير الخارجية السعودي: اتفاق السلام في اليمن بات وشيكا

ميناء جيبوتي: طاقم السفينة "روبيمار" اضطر لمغادرتها بعد تعرضها لهجوم باب المندب

لافروف: عدد ضحايا غزة يفوق قـ تلى أوكرانيا منذ 2014

صحف السعودية| الممكلة تتقدم في مؤشر جودة البنية التحتية للطرق إلى المركز الرابع.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

ترشيحاتنا

زيلينسكي: تأخير المساعدات العسكرية الغربية يجعل الوضع على خط المواجهة بأوكرانيا «أسوأ»

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

مفاجأة بـ نصف مليون جنيه.. تجار الذهب في ورطة

أكسيوس: بايدن يرسل مبعوثه للشرق الأوسط في مهمة إلى مصر وإسرائيل

الاتحاد الأوروبي: هجوم إسرائيل على رفح الفلسطينية سيفاقم الوضع الكارثي لنحو 1.5 مليون لاجئ

بعد وفاة ممثلة شهيرة به.. ما هو مرض التهاب الجلد والعضلات الخطير؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة ممثلة شهيرة به.. ما هو مرض التهاب الجلد والعضلات الخطير؟

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات سرقة غريبة في أحد شوارع لندن

65 لمسة في 90 دقيقة.. ماذا قدم عبدالله السعيد للزمالك أمام ناديه القديم؟

بخدعة.. أمريكي يحصل على 100 وجبة مجانية من ماكدونالدز| كيف فعلها؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ