ارتداء العدسات اللاصقة في ظروف الطقس المتقلب يمكن أن يشكل بعض المخاطر والتحديات.

هنا نعرض بعض المخاطر التي قد تواجهيها أثناء ارتداء العدسات اللاصقة في ظروف الطقس المتقلب، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

مخاطر ارتداء العدسات اللاصقة خلال الطقس المتقلب

جفاف العين: يمكن أن يؤدي الطقس الجاف والعوامل الجوية مثل الرياح القوية والهواء المكيف إلى جفاف العين. وعندما تكون العينان جافتين، قد يكون الشعور بالارتياح غير مريح عند ارتداء العدسات اللاصقة.

زيادة إفراز الدموع: قد يستجيب الجسم لظروف الجفاف عند ارتداء العدسات اللاصقة عن طريق زيادة إفراز الدموع. هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة تشوش الرؤية وعدم الراحة أثناء الارتداء.

تجمع الغبار والجسيمات: في ظروف الطقس المتقلبة مثل العواصف الرملية أو العواصف الثلجية، قد يكون هناك زيادة في تجمع الغبار والجسيمات في الهواء. هذه الجسيمات قد تتراكم على العدسات اللاصقة وتسبب تهيجًا واحمرارًا في العين.

تغير درجة الرطوبة: قد يتغير مستوى الرطوبة في الهواء خلال ظروف الطقس المتقلبة مثل الارتفاعات أو الرطوبة العالية. هذا التغير في الرطوبة قد يؤثر على تناسق العدسات اللاصقة وقد يتسبب في عدم الراحة أو الانزعاج.

لتجنب هذه المخاطر، يُوصى باتباع بعض الإرشادات العامة:

تأكدي من تنظيف وتعقيم العدسات اللاصقة بانتظام وفقًا لتعليمات الاستخدام واستخدم الحل المناسب لغسلها وتخزينها.

تجنبي لمس العدسات اللاصقة بالأيدي غير المغسولة و استخدامها إذا كنت تعاني من عدوى العين أو التهيج.

استشر طبيب العيون إذا كنت تعاني من أي أعراض غير طبيعية مثل جفاف العين أو تهيجها أثناء ارتداء العدسات اللاصقة.



يجب عليك أيضًا إتباع توجيهات طبيب العيون أو أخصائي البصريات البصرية الخاص بك بشأن استخدام العدسات اللاصقة في ظروف الطقس المتقلب. قد يوفر طببعض النصائح الإضافية للحفاظ على راحة عينك وسلامة العدسات اللاصقة في ظروف الطقس المتقلب:

تجنبي ارتداء العدسات اللاصقة لفترات طويلة جدًا في ظروف الطقس الجاف والعاصف، حيث يمكن أن يتسبب الجفاف وتراكم الجسيمات في زيادة التهيج والغضب في العين.

استخدمي قطرات العين المرطبة الموصوفة من قبل طبيب العيون لترطيب العين وتخفيف أي جفاف أو عدوى محتملة.

قومي بتغيير العدسات اللاصقة وفقًا للجدول الزمني الموصوف من قبل طبيب العيون. وتأكدي من عدم استخدام العدسات بعد انتهاء فترة صلاحيتها.



في حالة العواصف الرملية أو العواصف الثلجية القوية، ارتدي نظارات واقية أو نظارات شمسية لحماية عينيك من الجسيمات والعوامل الجوية القاسية.



احرصي على غسل اليدين جيدًا قبل لمس العدسات اللاصقة أو العينين. النظافة الجيدة تقلل من خطر العدوى وتحافظ على نظافة العدسات.



استشر طبيب العيون بشأن أي مشكلة أو تهيج تشعر به أثناء ارتداء العدسات اللاصقة في ظروف الطقس المتقلب. يمكن أن يقدم لك الطبيب نصائح وإرشادات محددة لحالتك.



وتذكري أن الراحة والسلامة العامة هي أولوية عند استخدام العدسات اللاصقة في أي ظروف جوية. إذا كنت تواجه أي مشكلة أو تهيج لا يمكن حله بسهولة، فمن الأفضل التوقف عن ارتداء العدسات اللاصقة والتشاور مع طبيب العيون.