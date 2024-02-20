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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم|فوتوبيا تحتفي بخمسين عاما من البورتريه السينمائي لمحمد بكر

المصور الفوتوغرافي
المصور الفوتوغرافي محمد بكر

5 عقود من التصوير الفوتوغرافي لأهم الأعمال السينمائية، تحتفي بها فوتوبيا لتكريم المصور الفوتوغرافي الكبير محمد بكر، ويأتي ذلك من خلال معرض "خمسون عاما من البورتريه السينمائي"، والذي سيقام في الفترة من 25 فبراير الجاري وحتى 10 مارس القادم، وذلك ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم.

ويضم المعرض أهم البورتريهات السينمائية التي قام بكر بتصويرها على مدار 50 عاما، تم اختيارها من بين أكثر من 2000 عمل سينمائي قام بتصويرها منذ عام 1956، فللسينما سحرها الخاص الذي يستمر مع مرور السنين، ولكن الصور الفوتوغرافية التي ترصد ذلك السحر لها تأثيرها الذي يزداد بمرور الزمن.


وقال محمد بكر: "المعرض سيحتوي علي ما يقرب من 100 صورة من 80 فيلم، وقد تم التحضير للمعرض مع مروة أبو ليلة منذ مايقرب من شهرين تقريبا، لاختيار مجموعة من الكادرات الساحرة ما بين سينما الأدب والاستعراض والكوميديا والواقعية جمعت ما بين القديم والحديث، وتتمثل في بورتريهات خاصة بالنجوم في مراحل تاريخية مختلفة تواكبت مع الجديد والقديم".

المصور الفوتوغرافي محمد بكر

 

وأضاف: "في الحقيقة بعد نجاح المعرض في الجونة، أقنعتني مروة أبو ليلة، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة فوتوبيا، بأن تستضيف معرضا آخر لأعمالي في مقر فوتوبيا، واخترنا مجموعة من الصور لتقديمها في المعرض، فالجمهور الذي سيحضر المعرض سيشعر بكل صورة، فلقد كنت حريصا وأنا أصور النجوم أن أجمع بين التصوير الفوتوغرافي والسينمائي". 
 

المصور الفوتوغرافي محمد بكر
المصور الفوتوغرافي محمد بكر
المصور الفوتوغرافي محمد بكر
المصور الفوتوغرافي محمد بكر
المصور الفوتوغرافي محمد بكر
المصور الفوتوغرافي محمد بكر
المصور الفوتوغرافي محمد بكر
المصور الفوتوغرافي محمد بكر

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على الجانب الآخر، قالت مروة أبو ليلة: "فخورون باستضافة وتنسيق جزء من الأرشيف السينمائي للاستاذ الكبير والمصور الجليل محمد بكر، والذي قام بتوثيق أكثر من 2000 فيلم سينمائي، فلقد كان من المهم الاحتفال بجزء هام من أعماله التي رصد من خلالها كواليس الأفلام السينمائية الشهيرة، وبمسيرته العظيمة في التصوير الفوتوغرافي السينمائي، كما أنه إضافة لفوتوبيا لمهمتها في الكشف عن أرشيف أهم المصورين في مصر على مدار تاريخها في شتى المجالات". 

يعتبر المصور محمد بكر شيخ مصوري الفوتوغرافيا بعد ما عمل ما يزيد على 60 عاما، وسجل بعدسته الفوتوغرافية أروع المشاهد السينمائية، ويزيد رصيده على الألف فيلم سينمائي، ويمتلك إرثا ضخما من صور مشاهد السينما المصرية على مدار تاريخها من الأبيض والأسود وحتى الآن، سواء أمام عدسات السينما أو ما يدور وراء الكواليس.

عاصر العديد من نجوم الفن، والسياسة والثقافة والرياضة والعلم، ومن أشهر أعماله ثلاثية نجيب محفوظ (بين القصرين، قصر الشوق، السكرية) للمخرج حسن الإمام، الرصاصة لا تزال في جيبي، المومياء، معبودة الجماهير، السقا مات، الفتوة، دعاء الكروان، أبناء الصمت، وغيرها من الأعمال الخالدة.

أسبوع القاهرة للتصميم التصوير الفوتوغرافي دعاء الكروان فعاليات أسبوع القاهرة مؤسسة فوتوبيا محمد بكر

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ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم|فوتوبيا تحتفي بخمسين عاما من البورتريه السينمائي لمحمد بكر

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