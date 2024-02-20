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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يفاجئ منفذ بيع لحوم وزارة الزراعة للتأكد من الالتزام بالتسعيرة.. صور

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

فاجأ اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية منفذ بيع اللحوم الطازجة التابع لمديرية الزراعة والمقام أمام كوبرى مبارك بحي شرق شبين الكوم، وذلك  لمتابعة مدى الالتزام بالأسعار المقررة وجودة المنتجات المعروضة.


وأجرى المحافظ حوارا مع عدد من المواطنين اطمئن فيه عن أسعار بيع  اللحوم حرصاً على حقوقهم ومنعهم من الإستغلال، حيث تلاحظ التزام العارضين بالمنفذ بقوائم الأسعار المعلنة.

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 ووجه إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام  بالمرور اليومى المكثف ليلا ونهارا وتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على المنافذ والمعارض بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة توافر السلع والتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالتسعيرة المعلنة  لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتلبية متطلباتهم الأساسية تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.


 أكد محافظ المنوفية حرص المحافظة على توفير كافة السلع الغذائية والمنتجات بالمنافذ والمعارض بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وإتاحتها أمام المواطنين لضمان تلبية كافة احتياجاتهم بصفة مستمرة.

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