محافظ المنوفية يفتتح معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالباجور

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم بمدينة الباجور، وسط إقبال كثيف وفرحة المواطنين، بحضور المهندسة مروة زهران، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، والمحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين.

وتفقد المحافظ منتجات المعرض، والذي يضم “أرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن د، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضراوات، منظفات، معلبات” وغيرها من المنتجات الضرورية الهامة.

وحرص المحافظ على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة والاطمئنان من المواطنين بالالتزام بالأسعار مقارنة بمثيلاتها بالأسواق.

ووجه وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة للحالة العامة للمعارض وزيادة الكميات المعروضة من السلع لإتاحتها بصفة مستمرة أمام المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.



وخلال افتتاحه للمعرض، قال محافظ المنوفية إن افتتاح معارض "أهلا رمضان" تأتي تباعاً بجميع أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمات لأهالينا بهدف رفع العبء عن كاهلهم ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

وأضاف: “إننا مستمرون في إقامة العديد من المعارض ومنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتغطية جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة”.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان من التفتيش والمتابعة بالمحافظة للمرور الميداني على جميع المعارض للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر السلع، وإعداد تقرير بشكل يومي لاتخاذ اللازم.

وأكد أبو ليمون أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على جميع الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة، للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، ومراقبة جودة السلع والأسعار، كما تشهد تلك الجهود تعاون الجهات الإدارية بالمراكز والقرى مع الجهات الرقابية فيما يخص المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.