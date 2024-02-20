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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد طلب إحاطة.. رياضة النواب تشكل وفدا لزيارة مراكز شباب البحر الأحمر

صدى البلد

بناء على طلب الإحاطة التي تقدمت به النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، إلى  وزير الشباب والرياضة، شكلت لجنة من الشباب والرياضة بمجلس النواب لزيارة ميدانية لمحافظه البحر الأحمر للمرور على هذه المراكز ومعاينتها على أرض الواقع.

 

و بدأت اللجنة في تنفيذ مهامها اليوم الإثنين، وذلك من خلال زيارة ومعاينة كل من ( أرض الاستاد- مركز شباب الغردقة- مركز شباب الميناء)، وذلك بمدينة الغردقة، للوقوف على الاحتياجات التي تحتاجها هذه الملاعب.

من جانبها، توجهت النائبة إيلاريا سمير حارص، بالشكر إلى رئيس لجنة الشباب و الرياضه الدكتور/ محمود حسين و جميع اعضاء اللجنه على سرعة استجابته ودعمه المستمر للشباب.

وأكدت عضو مجلس النواب، على أن مراكز الشباب والرياضة، لها دور كبير في تنمية وتطوير المجتمع، وتعزيز روح الانتماء والتعاون بين أفراده، مشيرة إلى أن مراكز الشباب والرياضة تساعد على توفير بيئة آمنة ومحفزة للشباب لممارسة أنشطة رياضية متنوعة.

إيلاريا سمير حارص النواب البحر الأحمر وزير الشباب

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