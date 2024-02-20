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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هدية أثارت الجدل.. ماذا قدم الرئيس بوتين لزعيم كوريا الشمالية؟

بوتين وزعيم كوريا
بوتين وزعيم كوريا الشمالية

أثارت هدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك لكونها تنتهك قوانين الأمم المتحدة.. فما القصة؟

ووفقا لما أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغيانغ، فإن الرئيس الروسي أهدى نظيره الكوري سيارة روسية الصنع، الثلاثاء، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.

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ما سبب هدية الرئيس الروسي؟

منذ زيارة الزعيم الكوري الشمالي لروسيا العام الماضي، تشهد العلاقات بين بيونغيانغ وموسكو تقاربا.

ووصلت مجموعة من السياح الروس في وقت سابق هذا الشهر إلى كوريا الشمالية في رحلة مدتها 4 أيام، وهي أول مجموعة أجنبية معروفة تزور البلاد منذ إغلاق الحدود بسبب جائحة كوفيد.

وبعد القمة التي عقدها كيم وبوتين في أقصى الشرق الروسي في سبتمبر، زعمت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مرارا أن كوريا الشمالية شحنت أسلحة إلى موسكو لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا في مقابل مساعدة روسية في برامج الأقمار الاصطناعية الكورية الشمالية.

لماذا أثارت الهدية الجدل؟

يشتهر كيم بذوقه في السيارات الفاخرة، وقد تم رصده وهو يستخدم سيارات لكزس SUV ونماذج مرسيدس بنز من الفئة S.

رغم ذلك، فإن هدية الرئيس الروسي من شأنها أن تشكل انتهاكا لعقوبات تشمل استيراد المركبات فرضتها الأمم المتحدة على بيونغيانغ عام 2017 ووقّعتها روسيا أيضا.

فيما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، أن كيم "تلقى سيارة مصنوعة في روسيا لاستخدامه الشخصي من جانب فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، رئيس الاتحاد الروسي".

وأضافت الوكالة أن يو جونغ، شقيقة كيم التي تتمتع بنفوذ، قالت إن "الهدية دليل واضح على العلاقات الشخصية الخاصة بين كبار قادة" البلدين. ولم تحدد الوكالة طراز السيارة.

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