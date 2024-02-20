جامعة الملك سلمان الدولية تنظم الملتقى التوظيفي الأول لتأهيل طلابها إلى سوق العمل

نظمت جامعة الملك سلمان الدولية الملتقى التوظيفي الأول بمشاركة كبرى الشركات الرائدة في سوق العمل.

وافتتح الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس الجامعة، الملتقى، بمقر الجامعة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وعدد من القيادات الجامعية وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة من التخصصات المختلفة.

وأوضح الدكتور أشرف سعد حسين، رئيس الجامعة، أن تنظيم الملتقى التوظيفي الأول للجامعة يأتي بمشاركة كبرى الشركات في العديد من المجالات المختلفة، لإتاحة الفرص أمام الطلاب للتعرف على سوق العمل ومتطلباته، وإتاحة الفرص أمام رجال الصناعة والشركات الصناعية والجهات والمؤسسات الداعمة والتمويلية، لدعم الطلاب في سوق العمل وفق المسار العملي الصحيح والاستفادة المتبادلة من الطاقات والعقول الخلاقة والأفكار الرائعة للطلاب، إضافة لتدريب الكوادر البشرية، ودعم وتنفيذ المشروعات البحثية والعلمية القابلة للتطبيق، والعمل على تطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وقال رئيس الجامعة إن الملتقى شهد إقبالا كبيرا من الطلاب، حيث يتيح لهم فرص التواصل الفعلي مع جهات العمل، فضلا عن تأهيل طلاب الفرق النهائية لسوق العمل، ووجهة رسالة إلى الطلاب بالسعي الدائم إلى الاجتهاد والتطلع والعمل على تطوير الذات لمواكبة متطلبات السوق المحلية والعالمية.

من جانبه، وجه رئيس الجامعة الشكر لجميع الحضور، مؤكدًا أن خطة الجامعة تهدف إلى تخريج طالب مؤهل لسوق العمل، وتوفير تدريبات عملية، وتطوير المهارات الفنية، مؤكدا سعي الجامعة إلى توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية خلال الفترة القادمة لتقديم تدريبات عملية تُساهم في الارتقاء بمهارات وخبرات الطلاب.

وشمل الملتقى العديد من الأنشطة والفعاليات، فضلاً عن تنظيم عدة محاضرات تعريفية لبناء المسار الوظيفي وتطوير المهارات، وتنظيم ورش الإرشاد والتوجيه ومحادثات العمل المهنية، لخلق فرص عمل وتوسيع نطاق الطلاب المعرفي للمسار الوظيفي المحتمل في تخصصاتهم؛ ونقل الطلاب إلى تجارب حقيقية للبحث عن الوظيفة المناسبة، والعثور على المعلومات حول الوظائف الشاغرة، وإجراء مقابلات عمل.

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة الملك سلمان الدولية تسعى دائمًا للعمل على النهوض بخريجيها، عن طريق دراسة المعلومات عن سوق العمل لتقديم التوصيات البناءة لتطوير وتحسين البرامج الأكاديمية وإعداد خريج منافس على المستويين المحلي والدولي وضمان الحصول على أفضل الفرص الوظيفية المتاحة.