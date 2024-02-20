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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة حياة كريمة بأسوان تتفقد 19 مشروعا بقرية الدكة بنصر النوبة

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية للمتابعة المتواصلة لمعدلات الإنجاز الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) .

وكلف المحافظ باستمرار التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لتلافى الملاحظات والعقبات التى يتم رصدها أولاً بأول وضمان الإنتهاء من مختلف المشروعات وتشغيلها لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالى داخل القرى والنجوع المستهدفة .

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

من جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد على قيام وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد عدد 19 مشروعا جاري تنفيذها بقرية الدكة بمركز نصر النوبة وتخدم 15 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 6 قرى فرعية وتوابع ، مشيراً إلى أنه تم الإنتهاء من 11 مشروع بنسبة 100 % وتم التسليم الإبتدائى لها وتضم مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء عدد من المدارس ومكاتب البريد ومراكز الشباب والملاعب القانونية .

وأوضح اللواء ياسر عبد الشافى أنه تم تفقد أعمال إحلال وتجديد وتدعيم خطوط مياه الشرب بالقريه بنسب 97% ، بالإضافة إلى مشروع توصيل خطوط وشبكات الإنحدار والوصلات المنزلية للصرف الصحى بنسب 87% ، لافتاً إلى تفقد مشروع إنشاء الوحدة الإجتماعيه بدهميت بنسبة 85% ، ومشروع تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسبة 85% أيضاً ، فضلاً عن تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بدابود بنسبة 50% .

وأضاف السكرتير العام المساعد أنه جارى إعداد مذكرة تفصيلية لبيان نسب ومعدلات التنفيذ بجميع المشروعات الجارية وعرضها على المحافظ وذلك لإصدار التعليمات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان دفع مستويات ومعدلات الإنجاز والإنتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة .

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان
مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان
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