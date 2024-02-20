هبة مجدى تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام ..شاهد

نشرت الفنانة الشابة هبة مجدي صورة جديدة لها برفقة زوجها الفنان محمد محسن، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من خلال خاصية الأستوري.

وتألقت هبة مجدي مع زوجها، بإطلالة متميزة، ونال ظهورهما تفاعلا كبيرا وردود أفعال واسعة لدى جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال هبة مجدي “المداح” وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابر الطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة في تجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل في معارك معالجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.