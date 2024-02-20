بتكلفة 12 مليون جنيه.. افتتاح وحدة قسطرة القلب الجديدة بمستشفى منوف العام

افتتح اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية وحدة قسطرة القلب الجديدة بمستشفى منوف العام تبرع " الحاج وحيد البيه " وبتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه.

وشهد المحافظ مع المتبرع إجراء قسطرة لحالة مرضية ، موجهاً بإطلاق اسم " المتبرع " علي وحدة قسطرة القلب الجديدة عرفاناً لدوره المتميز وتفعيلاً لدور المشاركة المجتمعية .

وجه المتبرع الشكر والتقدير للمحافظ لدعمه الكامل والمستمر للمنظومة الصحية .



وأوضحت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة أن وحدة قسطرة القلب ستكون خطوة عالية المستوى للخدمة الصحية المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة ، حيث ستضم أحدث الأجهزة العالمية ذات الدقة العالية والتكنولوجيا المتطورة مع برامج حديثة في كل أنواع القسطرة التداخلية القلبية والمخية والطرفية والأطفال.



وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم للقطاع الطبى بكافة عناصره المتكاملة لتحسين جودة الخدمات الطبية بالمنظومة الصحية ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.