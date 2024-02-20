محافظ المنوفية يلتقى عددا من الأسر الأولى بالرعاية وذوي فتاة ضمور العضلات بسنتريس

في لفتة إنسانية طيبة واستجابة فورية لاستغاثتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ، التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام أسرة إحدى الحالات الإنسانية بسنتريس بمدينة أشمون تبلغ من العمر 18 عاماً وتعانى من ضمور كلي بالعضلات.

وعلى الفور قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم للأسرة لضمان حياة كريمة وآمنة لهم ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة والاستماع إلى مطالبهم وبحث الحلول المناسبة لها.



كما التقى المحافظ بعدد من الحالات الإنسانية الأولى بالرعاية للاستماع إلى مطالبهم ، وذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية أمس لافتتاح معرض أهلاً رمضان بشبين الكوم، حيث أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ومواد غذائية ولحوم لمواطن من ناحية البتانون بمركز شبين الكوم نظراً لظروفه المعيشية والاجتماعية الصعبة ، فيما وجه إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام بإتخاذ اللازم تجاه طلب مواطن بناحية الراهب بمركز ومدينة شبين الكوم والعرض عليه ، هذا وكلف المحافظ بإيجاد فرصة عمل بالقطاع الخاص لمواطن من ناحية شبرا قبالة بمركز قويسنا لمساعدته على تحمل أعباء الحياة المعيشية .

وقد أكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل المباشر وأن مكتبه مفتوح لجموع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .