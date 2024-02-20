عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يلتقى عددا من الأسر الأولى بالرعاية وذوي فتاة ضمور العضلات بسنتريس

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

في لفتة إنسانية طيبة واستجابة فورية لاستغاثتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ، التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام أسرة إحدى الحالات الإنسانية بسنتريس بمدينة أشمون تبلغ من العمر 18 عاماً وتعانى من ضمور كلي بالعضلات.

 وعلى الفور قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم للأسرة لضمان حياة كريمة وآمنة لهم ، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لذوى الظروف الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة والاستماع إلى مطالبهم وبحث الحلول المناسبة لها.

محافظ المنوفية يفتتح معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالباجور

محافظ المنوفية يفاجئ منفذ بيع لحوم وزارة الزراعة للتأكد من الالتزام بالتسعيرة.. صور


كما التقى المحافظ بعدد من الحالات الإنسانية الأولى بالرعاية للاستماع إلى مطالبهم ، وذلك عقب لقائه بهم خلال جولته الميدانية أمس لافتتاح معرض أهلاً رمضان بشبين الكوم، حيث أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ومواد غذائية ولحوم لمواطن من ناحية البتانون بمركز شبين الكوم  نظراً لظروفه المعيشية والاجتماعية الصعبة ، فيما وجه إدارة التفتيش والمتابعة  بالديوان العام بإتخاذ اللازم تجاه طلب مواطن بناحية الراهب بمركز ومدينة شبين الكوم والعرض عليه ، هذا وكلف المحافظ بإيجاد فرصة عمل بالقطاع الخاص لمواطن من ناحية شبرا قبالة  بمركز قويسنا لمساعدته على تحمل أعباء  الحياة المعيشية .

وقد أكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل المباشر وأن مكتبه مفتوح لجموع المواطنين بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إستجابة فورية الأسر الاولى بالرعاية التواصل المباشر الحالات الإنسانية الظروف الإنسانية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

هاني شكري عن شطب مرتضى منصور من الزمالك: أفضل قرار وكله باللوائح

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

ترشيحاتنا

مصرع و إصابة 15 شخصا.. أسماء ضحايا حادث تصادم زراعي البحيرة

الأسعار تنخفض قبل رمضان.. مفاجأة حكومية بشأن 11 سلعة وهذه القائمة الجديدة

بجوار مسجد.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعا سكنيا كاملا في مخيم النصيرات بغزة

إطلاق استراتيجية تطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور بمصر 2024- 2029

الكرملين يعلق على اتهامات زوجة نافالني لـ بوتين بقتل زوجها بغاز سام

وزير قطاع الأعمال: إنشاء مصنع جديد للألومنيوم بالشراكة مع القطاع الخاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

بدون مكياج.. ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم|فوتوبيا تحتفي بخمسين عاما من البورتريه السينمائي لمحمد بكر

وصفات لطهي أجنحة الدجاج

فيديو

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد سالم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ