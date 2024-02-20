عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 119 متغيبا عن العمل بمستشفى منوف وحميات تلا في المنوفية للتحقيق

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 119 من المتغيبين  بمستشفيات منوف العام والحميات بتلا إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وذلك لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفي.

وتلاحظ غياب 13 بمستشفى حميات تلا و106 بمستشفى منوف ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمستشفى منوف العام لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، رافقه خلالها الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، الدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية ، الدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام ، الأستاذ وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

محافظ المنوفية يلتقى عددا من الأسر الأولى بالرعاية وذوي فتاة ضمور العضلات بسنتريس

محافظ المنوفية يفتتح معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالباجور


وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال وغرفة الملاحظة والحالات الحرجة الجديدة ضمن عملية التطوير الشامل لمستشفي منوف العام ، وحث المحافظ الأطقم الطبية على بذل المزيد من الجهد وتأدية الرسالة الإنسانية المكلفين بها علي أكمل وجه لرفع العبء عن كاهل المرضى والحد من آلامهم ومعاناتهم. 

وتفقد  المحافظ وحدة العناية المركزة للاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة ، وأجري حواراً مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الإحتياجات الطبية الأسر الاولى بالرعاية الرعاية الصحية الشاملة الخدمات الطبية المنوفية وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

نجم الأهلي يثير غصب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

ترشيحاتنا

لماذا ينزل الله إلى السماء في ليلة النصف من شعبان؟

وزير البترول: مصر تحتاج لدعم عالمي أكبر في ملف الطاقة وخفض الإنبعاثات

وزير التنمية الكندي: مصر تبذل مجهودات كبيرة لإيصال المساعدات إلى غزة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يقطع المياه عن سكان قرية سوسيا في الخليل

طرد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من فنزويلا لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للسرقة.. صور تكشف عن مجوهرات ميرهان حسين

خطف طفل في أسيوط| نصائح لتوعية الصغار وحمايتهم

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بالشورت.. معلومات لا تعرفها عن مرض حسام حسن.. أضرار مكعبات الدجاج

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

فيديو

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ