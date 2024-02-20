إحالة 119 متغيبا عن العمل بمستشفى منوف وحميات تلا في المنوفية للتحقيق

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية 119 من المتغيبين بمستشفيات منوف العام والحميات بتلا إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة وذلك لتغيبهم عن العمل بدون إذن رسمي وتقصيرهم في مهام واجبهم الوظيفي.

وتلاحظ غياب 13 بمستشفى حميات تلا و106 بمستشفى منوف ، جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمستشفى منوف العام لمتابعة انتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، رافقه خلالها الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ، الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، الدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية ، الدكتور حاتم طاحون مدير مستشفى منوف العام ، الأستاذ وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.



وتفقد المحافظ أقسام الاستقبال وغرفة الملاحظة والحالات الحرجة الجديدة ضمن عملية التطوير الشامل لمستشفي منوف العام ، وحث المحافظ الأطقم الطبية على بذل المزيد من الجهد وتأدية الرسالة الإنسانية المكلفين بها علي أكمل وجه لرفع العبء عن كاهل المرضى والحد من آلامهم ومعاناتهم.

وتفقد المحافظ وحدة العناية المركزة للاطمئنان على المرضى والخدمات الطبية المقدمة ، وأجري حواراً مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء .