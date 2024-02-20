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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منصة أكس الأمريكية تعلق حساب أرملة زعيم المعارضة الروسي الراحل نافالني

نافالني وزوجته
نافالني وزوجته

أفادت تقارير إعلامية عالمية بأن تم تعليق حساب يوليا نافالنايا، أرملة زعيم المعارضة الروسية الراحل، أليكسي نافالني، على منصة التواصل الاجتماعي الأمريكية "اكس X" تويتر سابقا.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإنه من غير الواضح لماذا تم تعليق حساب نافالنايا من قبل الشبكة الاجتماعية "تويتر سابقا"، التي يملكها إيلون ماسك؛ حيث يقول إشعار على صفحتها إنه "تم تعليق الحساب".

وفي وقت سابق من اليوم، حثت نافالنايا، على حسابها عبر X، الكرملين على "إعادة جثة أليكسي والسماح له بالدفن بكرامة".

يأتي ذلك أيضا بعد أن تعهدت بمواصلة قتال زوجها ضد الكرملين - واتهمت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقتل زعيم المعارضة في البلاد في مقطع فيديو مثير للجدل مدته تسع دقائق.

وفي الفيديو، الذي نشر على يوتيوب امس الاثنين وشاركه على منصة X، قال المتحدث الرسمي نافالني كيرا يارميش، إن رفض المسؤولين تسليم جثته إلى والدته كان جزءا من التستر.

وقالت نافالنايا: "إنهم يخفون جسده بجبن، ويرفضون إعطائه لوالدته ويكذبون بشكل واضح لحين اختفاء أثر" السم، فهي ترى أن زوجها ربما قتل بغاز أعصاب على غرار نوفيتشوك.

ونفى الكرملين الادعاءات باعتبارها "لا أساس لها من الصحة" و"وقحة".

وقال المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف: "هذه اتهامات وقحة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق بشأن رئيس الدولة الروسية".

وفي بيان الفيديو الخاص بها، قالت نافالنايا: "بقتل أليكسي، قتل بوتين نصفي ونصف قلبي ونصف روحي".

وتابعت: "لكن لا يزال لدي النصف الآخر، وهذا يخبرني أنه ليس لدي الحق في الاستسلام".

وأضافت: "سأواصل عمل أليكسي نافالني".

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