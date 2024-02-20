سفير ببعثة فلسطين بالاتحاد الأوروبي: يجب فرض عقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها

أكد السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، أن المجتمع الدولي عليه التزامات سياسية وأخلاقية تجاه وقف الجرائم الإسرائيلية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي:" نسعى إلى عزل إسرائيل على الساحة الدولية".

وأضاف السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي: يجب فرض عقوبات على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للقوانين الدولية".

وتابع السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي: إسرائيل تعاني عزلة تامة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي".