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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مازلت أتشبث بالأمل.. بيان نادر من ولي العهد البريطاني بشأن الصراع في غزة

الأمير ويليام
الأمير ويليام

في بيان نادر عن الصراع في الشرق الأوسط، دعا ولي العهد البريطاني، الأمير ويليام، اليوم الثلاثاء، إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين وإلى المزيد من المساعدات لدخول القطاع، معربا عن أسفه بشأن عدد القتلى منذ بدء الحرب عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقال الأمير ويليام في بيان: "ما زلت أشعر بقلق عميق إزاء التكلفة البشرية الهائلة للصراع في الشرق الأوسط منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر.. قد قتل الكثيرون".

وتابع: "أنا، مثل العديد من الناس، أريد أن أرى نهاية للقتال في أقرب وقت ممكن".

كما شدد على أن "هناك حاجة ماسة إلى زيادة الدعم الإنساني لغزة"؛ مشيرا إلى أنه "من المهم أن تدخل المساعدات ويتم إطلاق سراح الرهائن".

وأضاف أمير ويلز: "في بعض الأحيان فقط عندما تواجه الحجم الهائل من المعاناة الإنسانية يتم جلب أهمية السلام الدائم إلى الوطن".

واختتم بالقول: "حتى في أحلك الساعات، يجب ألا نستسلم لمحامي اليأس.. ما زلت أتشبث بالأمل في إيجاد مستقبل أكثر إشراقا وأرفض التخلي عن ذلك".

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