الشباب والرياضة تطلق المشروع القومي لتدريب وتوعية القيادات الطلابية داخل 27 جامعة حكومية

ذكرت وزارة الشباب والرياضة أنه تم إطلاق المشروع القومي لتأهيل وتدريب وتوعية القيادات الطلابية داخل 27 جامعة حكومية بمشاركة 443 كلية لتأهيل وتدريب وتوعية 7520 قيادة طلابية.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /الثلاثاء - أنه تم إطلاق هذا المشروع من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية)، وبالتعاون مع 27 جامعة حكومية "الإدارة العامة لرعاية الشباب".



وقال وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي إن هذا المشروع يُعد ثمرة جهود متواصلة بذلتها الوزارة؛ إيمانًا منها بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع ونهضته، وسعيًا منها في صقل مهارات القيادات الطلابية، وتعزيز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتوعية الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وغرس قيم المواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية لدى الطلاب.



وأضاف أن الوزارة تؤمن بأن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية وقادة المستقبل وصنّاع التغيير، وأن الاستثمار بقدراتهم هو استثمار في مستقبل مصر، مشيراً إلى أن هذا المشروع هو خطوة مهمة في إطار استراتيجية الوزارة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم ببناء المجتمع، داعيًا جميع الطلاب في الجامعات الحكومية إلى المشاركة في هذا المشروع والاستفادة من البرامج والأنشطة التي يقدمها.



ويهدف المشروع القومي إلى إعداد وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات، تشجيع شباب الجامعات علي المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، رفع روح الولاء والانتماء لدي طلاب الجامعات، إطلاع القيادات الطلابية على ما يدور بالساحة العالمية من موضوعات على رأسها الأمن القومي المصري والعربي والجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى دعم الأفكار البناءة للشباب من خلال ورش العمل.



ويتضمن المشروع ورش عمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية بكليات كل جامعة، وورش عمل في عدة موضوعات منها (اللائحة الطلابية، والأنشطة الطلابية، والحوكمة والتحول الرقمي) ويدير ورش العمل أساتذة متخصصين كلا في تخصصه.



كما يتضمن المشروع لقاءات مفتوحة وحوارية ونقاشية في عدة موضوعات منها ريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، والصحة النفسية، والحضارة المصرية القديمة، وأمن المعلومات والأمن السيبراني، والاستراتيجية القومية، والأمن القومي المصري والعربي يحاضرها علماء الفكر البارزين في المجتمع.