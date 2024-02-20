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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدحت شلبي ينتقد أداء شيكابالا مع الزمالك

شيكابالا
شيكابالا

وجه الإعلامي مدحت شلبي رسالة خاصة بشأن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال مدحت شلبي فى تصريحات تلفزيونية: "من وجهة نظري شيكابالا يلعب الشوط الثاني فقط، مع كامل احترامي لشيكابالا، وإمكانياته، هو لاعب كبير، ولكن هو مش في كامل لياقته البدنية".

وأضاف "أي لاعب بينزل الملعب بيبقى في كامل لياقته وقدراته البدنية، ولازم يبقى عنده أنفاس، وكل هذا يجعل شيكابالا يشارك في الشوط الثاني فقط حتى يستطيع الفريق الاستفادة منه بشكل أفضل"

وتعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي دون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسماعيلية في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته، غدا الأربعاء؛ استعدادا للقاء أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام في الجزائر.

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