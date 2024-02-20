مذكرة تفاهم بين إنبى وSmart Engineering Solutions لدعم مشروعات الطاقة الشمسية

وقع المهندس وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنــبى والسيد المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق ورئيس شركة Smart Engineering Solutions مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في تقديم خدمات متنوعة في مشروعات الطاقة الشمسية المركزة والطاقة الشمسية الضوئية.

وعلى صعيد آخر، واستمراراً للنجاحات المثمرة التي حققتها شركة إنــبى في دولة فنزويلا، وعلى هامش فعاليات اليوم الاول من مؤتمر ومعرض ايجبس ٢٠٢٤، اجتمع المهندس وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب مع السفير الفنزويلي في مصر ويلمر فرنانديز وذلك بهدف فتح آفاق جديدة وبحث الخطط المستقبلية للتعاون في مجالات البترول والغاز.

حضر الاجتماع خوسيه مانويل المدير العام لمكتب التكامل والتعاون الدولى ود.م طارق حمودة مدير عام الإدارة العامة للدعم الفنى لرئيس مجلس الإدارة وم. سامى عابد مدير عام بالإدارة العامة لتنمية الأعمال وم. عمرو السعيد مدير فرع شركة إنــبى بجمهورية فنزويلا.