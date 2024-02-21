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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024.. عرض غير متوقع

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء  21 فبراير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الأربعاء 21 فبراير 2024

تأكد من مشاركة علاقة متناغمة مع الحبيب، تولي مهام جديدة في المكتب لإثبات الإمكانات، وضعك المالي جيد اليوم ولن تزعجك أي مشكلة صحية كبيرة.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

تعامل مع الحبيب باحترام وتمتع بالمودة دون قيد أو شرط دعمك في المساعي الشخصية والمهنية سيجعل الشريك سعيدًا وستكون العلاقة أقوى، تجنب المواجهات بجميع أنواعها وتأكد من عدم خروج أي اشتباك عن نطاق السيطرة، قد يتلقى مواليد برج الثور العازبون أيضًا عرضًا من شخص غير متوقع هذا الأسبوع. 

توقعات برج الثور صحيا

يجب على النساء الحوامل تجنب أنشطة المغامرة والابتعاد عن الوجبات السريعة والكحول كن حذرًا بشأن نظامك الغذائي، أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم قد يحتاجون إلى توخي المزيد من الحذر. 

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

 سيحصل بعض المهنيين على ترقية أو زيادة في رواتبهم، المسؤوليات الجديدة سوف تأتي تطرق الباب، اقبل التحديات واغتنم كل فرصة لإثبات إمكاناتك، ستكون هناك فرص حتى للانتقال إلى الخارج. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

سيأتي المال من مصادر مختلفة بما في ذلك الاستثمار السابق، يمكن لمواليد برج الثور أن يتوقعوا وراثة ممتلكات عائلية هذا الأسبوع.

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