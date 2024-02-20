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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التعادل 1 - 1 يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والجونة بالدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة ١-١ مواجهة سيراميكا كليوباترا والجونة، ضمن الجولة ال 13 الدوري الممتاز.

 

وتقدم الجونة عن طريق أيمن سعد موكا في الدقيقة ٥٨، وتعادل مروان عثمان لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة ٩٠+٤ من عمر اللقاء.

 

وأعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة الجونة في مباراة الجولة   ال 13 الدوري العام.

 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد بيكهام - خالد صبحي - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد توني  - محمد إبراهيم- أحمد القندوسي - صامويل أمادي- صديق ايجولا.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

على الجابرى - سعد سمير - عبد الرحمن بودى - أحمد القرموطى - ابراهيم محمد - احمد بلحاج - علاء شعبان - يوسف بعرور - مروان عثمان.

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