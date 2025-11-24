تزايد الإقبال على لجان انتخابات مجلس النواب بكفر الشيخ| صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، سير العملية الانتخابية فى اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب 2025م.

وشهدت اللجان بمراكز المحافظة توافدًا متزايدًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لفتح أبواب اللجان في التاسعة صباحًا، وسط أجواء منظمة ومؤمنة بشكل كامل.

أشاد محافظ كفر الشيخ بحرص أهالي المحافظة، على أداء واجبهم الوطني والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، مؤكدًا أن الحضور الكبير في اليوم الأول يعكس وعي الشعب المصري، وتمسكه بمسار الاستقرار والديمقراطية.

دعا محافظ كفر الشيخ، جموع الناخبين إلى مواصلة المشاركة الفعالة، مشيرًا إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو ترجمة عملية للانتماء الوطني، وإسهام مباشر في بناء مستقبل الوطن.

للاستعلام عن لجنتك الانتخابية باستخدام الرقم القومي اضغط هنا ، لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات: الخط الساخن 114 أو الرقم الأرضي 0473220792.