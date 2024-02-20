بعد خطة أوروبية لمواجهة الحوثيين.. البحرية الفرنسية تدمر مسيرتين في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية أن فرقاطتين للجيش الفرنسي دمرتا مسيّرتين في البحر الأحمر ليل الإثنين - الثلاثاء "بعد رصد هجمات متعددة لمسيّرات مصدرها اليمن".

وقالت في بيان، إن هذه الأعمال تسهم في الأمن البحري لقناة السويس وصولاً إلى مضيق هرمز، غداة إعلان الاتحاد الأوروبي إطلاق مهمة بحرية لحماية الملاحة في المنطقة.

ومنذ الـ19 من نوفمبر الماضي، ينفذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون في أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرباً بين حركة "حماس" وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونشرت فرنسا في المنطقة الفرقاطة المتعددة المهمات "ألزاس" في الـ20 من يناير الماضي لتنضم إلى "لانغدوك" التي وصلت في الثامن من ديسمبر 2023 بحسب الوزارة.