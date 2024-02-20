مندوب مصر بمجلس الأمن: ملتزمون بالعمل المتواصل لإيقاف الحرب المدمرة في غزة

وجه أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بمجلس الأمن، الشكر إلى الجزائر على تقديمها مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، معربًا عن المزيد من الإحباط وخيبة الأمل جراء عرقلة الولايات المتحدة.

وقال “عبد الخالق”، في كلمته بجلسة مجلس الأمن بشأن غزة، "أليست تقارير منظمة الصحة العالمية حول الكارثة الإنسانية بغزة بكافية لتقنع الوفد الأمريكي بالتصويت لصالح وقف إطلاق النار".

وأضاف مندوب مصر بمجلس الأمن، "نتفاوض ونتوسط بمنتهى الجدية لسرعة إطلاق المحتجزين والأسرى الفلسطينيين، والدفع بمزيد من المساعدات لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة".

وتابع "أناشدكم جميعا أوقفوا إطلاق النار الآن في قطاع غزة"، مؤكدا أن "مصر ملتزمة بالعمل المتواصل لإيقاف الحرب المدمرة في غزة".