وقف إطلاق النار.. رسالة قوية من مندوب مصر لمجلس الأمن بشأن غزة

أكد أسامة عبد الخالق مندوب مصر في مجلس الأمن، أن مصر تتفاوض وتتوسط بمنتهى الجدية بالتنسيق مع أمريكا وقطر وإسرائيل والجانب الفلسطيني لسرعة إطلاق المحتجزين والأسرى الفلسطينيين .

قال أسامة عبد الخالق في كلمته امام جلسة لمجلس الأمن، :" مصر تتفاوض لسرعة دخول المساعدات الإنسانية بأقصى سرعة لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة".

أضاف أسامة عبد الخالق:" تناشد مصر مجلس الأمن وكل الدول الإنفاذ الفوري لوقف إطلاق النار، وهذا لن يعرقل جهود الوساطة الحالية ".

وتابع أسامة عبد الخالق:" دعونا نتفاوض ونتوسط وسط انسياب المساعدات الإنسانية واستعادة الهدوء بقطاع غزة".