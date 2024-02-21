كاجوال لافت.. هنادي مهنا تتألق رفقة يحيى الفخراني

شاركت الفنانة هنادي مهنا، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته تكشف جمالها ورشاقتها.

وتألقت هنادي مهنا، مرتديه بنطال جينز باللون الازرق الفاتح ونسقت معه بلوفر بسيط باللون الأزرق ليكشف جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت هنادي مهنا، في الماكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها .

كما اختارت هنادي مهنا، أن تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور هنادي مهنا