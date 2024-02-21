نعيش في عصر بشتكة الدومينو وزعلان من الكوكب| أهم تصريحات لطفي لبيب

مرضي منحة من الله..

حل الفنان لطفي لبيب، ضيفا على برنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، وكشف عن العديد من التفاصيل الخاصة، حول مرضه، وعن السر وراء تعلمه القرآن الكريم، وتفاصيل الفترة التي قضاها بالقوات المسلحة قبل حرب أكتوبر وفترة الحصار.

وإليكم أبرز التصريحات

جعلني أتفرغ للكتابة.. لطفي لبيب: مرضي منحة من الله وليس محنة

أكد الفنان لطفي لبيب، أن مرضه منحة من الله وليس محنة، مشيرا إلى أن “المرض جعلني أتفرغ للكتابة، وكتاباتي أصبحت متعددة، وأكتب مسلسلات وأفلام”.

وقال لطفي لبيب، خلال تقديمه برنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، نحتاج إلى مسلسلات مختلفة، مؤكدا أنه لا نرغب في وجود مسلسلات التي تعبر عن البلطجة وغياب القانون، ولكن لا بد أن نقدم الإنسانية، والتي تقلم أظافر الوحش داخل الإنسان.

حالة خاصة

وتابع الفنان لطفي لبيب، أن الفنان طه دسوقي أعتبره واحدا من أبنائي، خاصة بعد نجاحه في تقديم مسلسل جيد وهو "حالة خاصة".

لطفي لبيب: أسست أول مسرح في الإمارات.. واسمي مكتوب بموسوعة الشارقة

أكد الفنان لطفي لبيب، أنه لو عاد للخلف، يرى تعاقبا للأجيال، ويقوم بتكرار ما قام به، ولكن الشئ الوحيد الذي لن يقوم به، هو أنه لن يدخل كلية الزراعة، خاصة أنه بعد تخرجه ألتحقت بالجيش لمدة 6 سنوات.

وقال لطفي لبيب، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه أسس أول مسرح في الإمارات، مؤكدا أن أسمه مكتوب في موسوعة الشارقة.

لم احمل لأحد أي ضغينة

وتابع الفنان لطفي لبيب: سعد أردش أستاذي ونصحني بالقرآن من أجل تقوية لغتي العربية، مؤكدا أن زملائي في الوسط الفني هم عائلتي، ولم أحمل لأحد أي ضغينة.

لطفي لبيب: شقيقي كان أسيرا لدى إسرائيل.. والأعمال الفنية لا تليق بحرب أكتوبر

أكد الفنان لطفي لبيب، أن هديته في العيد وقت الحصار كانت "جركن مياه"، مشيرا إلى أن شقيقه كان أسيرا لدى إسرائيل وعاد قبل عودتي من الحصار.

وقال لطفي لبيب، خلال لقاء له لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أنه لم يتم تقديم أعمال تليق بحرب أكتوبر حتى الأن، ولكن على الرغم من ذلك كتبت سيناريو فيلم عن الجنود وقت الحصار بحرب أكتوبر.

وتابع لطفي لبيب، أنه لا بد أن نثق في اننا سوف نصل إلى مرحلة الرخاء.

مش بتعبر عنها.. لطفي لبيب: لما بشوف أفلام عن حرب أكتوبر بضحك

قال الفنان لطفي لبيب: “عندما أشاهد أفلام حرب أكتوبر بضحك لأنها مش بتعبر عن الحرب، كل الأفلام دي ممكن تتلغي فيها الحرب وتحطها خبر في راديو هتلاقي الدراما ماشية عادي”.

زعلان من كوكب الأرض.. لطفي لبيب: نعيش في عصر شبيه بـ"بشتكة" الدومينو

أكد الفنان لطفي لبيب، أننا نعيش الأن في عصر شبيه بـ "بشتكة الدومينو"، معلقا “الدنيا كلها بتتغير والمناخ والاقتصاد بيتغيروا والجغرافيا بتتغير، بس التاريخ عمره ما يتغير”

وتابع الفنان لطفي لبيب: "أنا زعلان من كوكب الأرض لأنه عامل مشاكل في بحر الصين ومضيق المندب والسودان والنيجر وأوكرانيا وطبعا غزة دي حكاية لوحدها".