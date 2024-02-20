30 أم 29.. رئيس البحوث الفلكية يعلن عدد أيام شهر رمضان 2024

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل وضع حجر الأساس لمرصد فلكي جديد يحمل اسم "مرصد سيناء الفلكي"، ويستقر فوق أحد جبال جنوب سيناء، بحضور رئيس قسم الفلك وأعضاء لجنة اختيار موقع المرصد.

وأضاف جاد القاضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر ضمن خطة المعهد لإنشاء شبكة رصد مصرية، مضيفا أن شهر رمضان 30 يوما فلكيا وفقا لحسابات المعهد.



وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الحسابات الفلكية التابعة لمعمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، كشفت عن أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكياً، يكون يوم الإثنين 11 مارس 2024، وعدته تكون 30 يوما.

