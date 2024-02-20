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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: أمريكا بتدي الحق لنتنياهو علشان يخلص على الشعب الفلسطيني

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، أن خطة إسرائيل لدفع أهل غزة نحو سيناء لن تنجح، قائلا: "مفيش ثقة في أمريكا، إسرائيل ترتكب الجرائم في غزة، وأمريكا يدها ملطخة بالدماء، ودورها غير مسئول وغير أخلاقي، ولا أحد يثق بها، وتدافع عن نتنياهو المجرم، كل الشكر إلى روسيا والصين على موقفهما اليوم في جلسة مجلس الأمن، والعار على أمريكا وبريطانيا".


واضاف أحمد موسى،  خلال تقديمه حلقة اليوم من حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، إن أمريكا تدعم الإرهاب الصهيوني، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلا:" أمريكا بتدي الحق لنتنياهو علشان يخلص على الشعب الفلسطيني، الكل غاضب من الإدارة الأمريكية، وتدعم الإرهاب، ومفيش أكثر من كده إرهاب".


وأوضح أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تدعم النازية من خلال جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن واشنطن عليها أن تتحمل مسئوليتها.


واستنكر أحمد موسى، ما شهدته جلسة مجلس الأمن، قائلا: " هم الأمريكان فوق البشر.. هي اللى بتتحكم في الكرة الأرضية.. هي إسرائيل إيه فوق البشر.. مجلس الأمن لازم يتفك.. وهذه المنظومة لازم تتكسر، لازم العالم كله يتحرك، منظومة مجلس الأمن خراب..وأمريكا تتحكم في العالم، وعايزة إسرائيل تفضل في العالم، العالم ضد أمريكا وإسرائيل.. إسرائيل دولة منبوذة، مفيش حد عاوز تطبيع معهم ولا علاقة، أمريكا عايزة إيه من العالم".


وقال أحمد موسى، إن ما فعلته مصر لم تفعله دول، قائلا:" بيتظاهروا أمام السفارات المصرية، ليه هو حد عمل اللى عملته مصر"، لافتا إلى أن مصر، أدخلت 102 ألف طن مساعدات إغاثية لقطاع غزة، قائلا: " اختشوا على دمكم.. محدش يزايد على مصر، المساعدات بتدخل من رفح، ومفتوح على مدار الساعة.. ليه مصر واجعاكم أوي.. إحنا بنراعي ربنا.. والرئيس بيراعي ربنا والله.. وللي بتعمله مصر محدش يعمله".

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