حكم بث القرآن عبر مكبرات المساجد قبل الأذان.. أمين الفتوى يرد

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبر الصوت في المساجد، قبل الآذان للصلاة.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "القراءة جائزة ولا أمر فيها، لكن من خلال مكبرات الصوت لها شروط وهى ألا يكون فيها إيذاء الآخرين من الجيران، وألا يترتب ضرر على مريض أو طالب علم يراجع دروسه".

وتابع: "والأمر الأهم هو موافقة الجهات المختصة منها وزارة الأوقاف هل هى موافقة على إذاعة القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت أم لا، فلو موافقة يبقى جائز، لو رافضة يبقى غير جائز".