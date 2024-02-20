ينقصنا المادة الخام.. مصر متقدمة عن دول كثيرة في مجال صناعة القهوة

قال العميد وليد أبو زهرة مدير شركة منتجة للبن في مصر بالمنطقة الصناعية في العبور، إنّ مصر متقدمة مقارنة بدول كثيرة في صناعة القهوة التركي، مشيرًا إلى أنه يمكن تخليق جو استوائي في مصر من اجل الحصول على المواد الخام بدلا من استيراده من الخارج.

وأضاف، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: "صناعة البن التركي في مصر متفوقة على دول كثيرة حتى التي تمتلك البن، وبالتالي، فإننا يجب أن نكون أكثر تكاملا في الصناعة بزيادة الخطوط الإنتاجية".

وتابع: "ينقصنا المادة الخام في البن التركي، وإذا تم تخليق جو استوائي لصناعة البن، فإننا سيكون لدينا صناعة متكاملة في مصر، وبالنسبة إلى دعوات المقاطعة فإنها مفيدة للمنتج المحلي، فقد منحت الفرصة لبعض الشركات التي كان لديها منافس أجنبي للتطوير من منتجاتها".