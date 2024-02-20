اضطرابات القلب وتلف الأعصاب.. طبيب يوضح تأثير لقاح كورونا على المخ|فيديو

قال الدكتور ماجد النصير، أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، إن لقاحات كورونا تسبّبت في اضطرابات القلب وتلف الأعصاب، مضيفًا أن فيروس كورونا تسبّب في مشاكل كثيرة داخل الجهاز العصبي واللقاحات أيضاً تسبّبت في مضاعفات كبيرة.

وأضاف «النصير» خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc"، أنه توجد دراسات عديدة تسرد لنا التأثيرات والنتائج المتأخرة عن فيروس كورونا.

وأشار أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب القصر العيني، إلى أنه يوجد بعض الأشخاص الذين أخذوا اللقاح نالهم تعب شديد في الجهاز العصبي لديهم، موضحاً أن هذا يمكن حصره في جزء معين من الجهاز العصبي أو المخ أو الحبل الشوكي.