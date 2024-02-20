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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لا يوجد إرادة لوقف إطلاق النار

أستاذ علوم سياسية يكشف كواليس رفض مشروع وقف إطلاق النار في غزة

وقف إطلاق النار في
وقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقض "الفيتو" ضد قرار لمجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، والذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وأضاف «بدر الدين» عبر مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن قرار الجزائر جاء بهدف وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية يجب احترامها من قبل جميع الأطراف، موضحا انه يتسم بالاتزان لانه يطالب من كافة الاطراف مع الافراج عن كافة المحتجزين من جميع الأطراف، ومنع التهجير القسري
 

وأوضح أن القرار عُرض على مجلس الامن المكون من 15 دولة، ووافق على القرار 13دولة، وامتنعت بريطانيا عن التصويت، واعترضت الولايات المتحدة الأمريكية مستخدمة حق الفيتو على القرار، وهو ما أحبط القرار، وهو ما يطيل أمد الصراع
 

وأوضح أن الولايات المتحدة إعاقت قرار الجزائر الذي اتسم بنوع من التوازن، مبررين ذلك أن دعم قرار من شأنه أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، موضحا ان تركيبة مجلس الأمن تتيح للدولة ذات المقعد الدائم أن تعطل تنفيذ مشروع القرار حتى لو وافقت عليه كافة الدول.
 

استخدام أمريكا حق «الفيتو» ضد مشروع وقف إطلاق النار في غزة


وأكد أن هذا هو الفيتو الثالث الذي تستخدمه الولايات المتحدة ضد قرار للأمم المتحدة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر 2023، موضحا أنه لا يوجد إرادة لدى إسرائيل والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار.

أمريكا الفيتو غزة وقف إطلاق النار إكرام بدر الدين

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