عاش هنا.. عبير فريد شوقي: كل اللوحات بأسماء الفنانين بجميع المناطق مسروقة

قالت عبير فريد شوقي، ابنة الراحل الفنان الراحل فريد شوقي، إن سرقة لوحة نحاس باسم أبي كانت مضحكة للغاية، معقبة: «الحرامية هنعمل معاهم ايه».

وأضافت « فريد » خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc"، أنا كنت متخيله أن اللوحة متسخة ولكن عندما اقتربت منها لا أجد لوحة على الإطلاق.

وأشارت عبير فريد شوقي، إلى أن عندما تحدثت مع الجيران اكتشفت أن كل لوحات بأسماء الفنانين في جميع المناطق مسروقة وليس في العجوزة فقط وأصبح المشروع القومي للحرامية.

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات السرقة خاصة بعد إعلان عبير ابنة الفنان الراحل فريد شوقي عن سرقة لوحة “ عاش هنا ” التابعة لمبادرة وزارة الثقافة ، الخاصة بوالدها وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وقالت عبير فريد شوقي : كان في هنا لوحة نحاس مكتوب عليها هنا عاش الفنان فريد شوقي بصيت ملقتهاش فقلت يمكن وقعت بس من شكل مكان المسامير لأ، فاكتشفت إن مش إحنا بس ده فيه عصابة دخلت على اللوحات دي وسرقتها من كذا مكان لأنها نحاس.