لا توجد دولة فلسطينية.. العابد يكشف مخطط يؤمن به نتنياهو وحكومة الاحتلال

قال الدكتور نعمان العابد، الباحث في الشؤون السياسية والقانونية، إن بعد كل هذا الأجرام التي تقوم به إسرائيل وبعد الإبادة الجماعية، مضيفاً أن هو مخطط يؤمن به نتنياهو وحكومة العدون الإسرائيلي أن لا توجد دولة فلسطينية.



وأضاف « العابد» خلال مكالمة عبر زووم لبرنامج “مصر جديدة” على قناة "etc" التي تقدمه الإعلامية أنجي أنور، أن الصحيح وكان ربما من المبكر انه الحديث عن لم تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق الاتفاقيات الدولة بشهادة دولية من الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية أن لان تقوم حكومة الاحتلال بتطبيق هذه الاتفاقيات فلماذا تلتزم بها الدولة الفلسطينية.



وأشار الباحث في الشؤون السياسية والقانونية، إلى أن تمارس الخطط في الأستيلاء على الأراضي الفلسطينية، موضحاً أن في ظل العدوان الذي يمارس الآن يوجد تهجير ايضاً داخل الضفه الغربية ونزوح واجبار من المستوطنين يومياً للفلسطينيين.