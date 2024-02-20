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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ اقتصاد: تكدس البضائع بالموانئ أدى إلى ارتفاع تكلفة التخزين وزيادة الأسعار

الموانئ
الموانئ

علق الدكتور سعيد عبد العزيز أستاذ الاقتصاد والمالية، على قرار الحكومة بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك والذي تضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية على نحو يسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع.

أكد عبد العزيز عبر مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي،  أن تكدس البضائع في الموانئ أدى إلى ارتفاع تكلفة التخزين بشكل كبير، وهو ما انعكس على أسعار السلع في الأسواق، موضحا أن هذا القرار يتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور وليست أماكن للتخزين، ويأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المستوردين بقدر الإمكان في ظل ما تفرضه التحديات الاقتصادية العالمية.

أوضح أستاذ الاقتصاد والمالية، أن القرار سيكون له انعكاس ايجابي على السوق سيكون ايجابي الفترة القادمة خاصة أنه يوجد قلق في الأسواق الفترة الحالية بسبب التضخم النقدي وتغير الأسعار مع عدم وجود رؤية واضحة في إيجاد الثقة بالمنظومة الاقتصادية.

ولفت إلى أننا نريد رؤية واضحة متكاملة في كافة السياسات النقدية والمالية والإجراءات الحكومة، والإعلان عنها، لمواجهة عدم الثقة فيما يتم اتخاذه من إجراءات من المستثمرين وأصحاب المال والمواطنين.

الاقتصاد المالية الجمارك السلع الحكومة

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