المحامين العرب تكشف تفاصيل مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية

قال المستشار شعبان حسن الجرجير عضو اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين الفلسطينية، أنه تم تكليف اتحاد المحامين العرب لرفع قضايا تخص الشأن الفلسطيني من جرائم استيطان واعتقال وتعذيب واستهداف الصحفيين و المساجد والمستشفيات ومراكز الايواء المحمية بموجب القانون الدولي ومنازل المدنيين الآمنين.

أضاف حسن في مقابلة حصرية مع الإعلامية إنجي انور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc، أنه تم تشكيل فريق دفاع دولي عن فلسطين والآن تتم المرافعة أمام محكمة العدل الدولية من ٥٢ دولة و٣ منظمات دولية.

أوضح عضو اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين الفلسطينية، أن مرافعة مصر يوم الاربعاء تركز على اختصاص محكمة العدل الدولية في النظر في هذه القضية وعدم شرعية الاحتلال ورفض التهجير والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.