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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال: مصر تستورد 500 ألف طن فول شهريا

الفول المصري
الفول المصري

قال مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال إن الفول المصري مميز وسهل الطهي وله طبيعة مطلوبة في الأسواق حيث يصل سعره للتصدير إلى ألف دولار بينما نستورد الفول من الخارج ب٥٠٠ دولار فقط. 

وكشف النجاري خلال مداخلة هاتفية  لبرنامج يحدث فى مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة إم بي سي مصر أن استهلاك مصر من الفول في الشهر الواحد يتخطى ال٦٠٠ ألف طن بينها فقط ١٠٠ ألف طن يتم زراعتها في مصر في حين تستورد مصر نحو ٥٠٠ ألف طن شهريا. 

كما أكد أن مصر تصدر نحو ٥٠ ألف طن من اجمالي ما تزرعه من الفول. وكشف النجاري عن أن انخفاض سعر العملة المحلية تسبب في ارتفاع اسعار الفول حيث يلجا المستورد إلى السوق الموازية لتدبير العملة الصعبة.

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