عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد غزي: طريقة كلامي في «الحريف» اكتسبتها بعد انفصالي أنا وكوزبرة عن «نور»

أحمد غزي
أحمد غزي

علق الفنان أحمد غزي على تجربة فيلم "الحريفة" ونجاحها قائلاً: «تجربة مهمة لي جدًا لأننا بنعمل تجربة شبابية جديدة، روحنا كلنا كانت مركزة في العمل، والجميع بذل مجهود مش طبيعي علشان يطلع الشغل بتاعه في أفضل صورة».


وتابع  غزي خلال   لقائه  عبر  برنامج  "كلمة أخيرة" الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON : "تجربة مهمة جدًا وعزيزة عليا  جدًا".


وعن كونه خريج "ليدز" في بريطانيا وتناول فيلم الحريفة للفوارق الطبقية وكيفية قلب لسانه ولغة  كلامه في الفيلم قال: “مش لوية لسان.. طلعت تلقائية لوحدها  بعد ما بدأنا الشغل شوية.. أنا وكوزبرة في البداية قررنا الانفصال عن «نور» الذي يمثل "ابن  الناس” قلنا ننفصل شوية.


وأكمل : "تلك الخطوة فرقت معانا جدًا وهضمنا الموضوع وبعد كده في حاجات بقت تطلع مننا لدرجة إننا كنا بنبص لبعض ونلاحظ اللي بيطلع مننا، بالإضافة إلى أن المخرج رؤؤف السيد والبروفات  المكثفة أسهمت في تشكيل الشخصية اللي قمت بيها".

أحمد غزي الحريفة بريطانيا كوزبرة المخرج رؤؤف السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل لـ مرتضى منصور بعد شطب عضويته من الزمالك

فين السواق بتاعنا!| ماذا فعل عمرو دياب ليثير غضب السوشيال ميديا؟.. تفاصيل بالفيديو

التموين تعلن السعر العادل للسكر في الأسواق

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر

قرار عاجل ضد المتهمين بالاستيلاء على ملايين من أموال عضويات أعضاء نادي الشمس

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب بالأوبرا

موعد تخفيف الأحمال في رمضان.. ترقب لخطة وزارة الكهرباء

سعر الذهب اليوم 21-2-2024

ترشيحاتنا

بداية من السبت المقبل.. 10 شروط للترشح لرئاسة 5 جامعات مصرية

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-2-2024

تخفيضات تصل لـ 40%.. بشرى سارة للمواطنين لتوفير السلع الغذائية قبل رمضان

حكم المشاركة بالمسابقات واللعب على المشاريب.. احذر من الوقوع في القمار

إعلامي: الزمالك خاض مباراة الإسماعيلي وسط ظروف مختلفة

بعد تشبيه إسرائيل بنظام هتلر.. رئيسا كولومبيا وبوليفيا يدعمان دا سيلفا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا | شاهد

دراسة غريبة لرواد السوشيال ميديا: الوجه المبتسم لا يعبر عن السعادة

بسبب الابتسامة.. وفاة عريس هندي قبل زفافه| ما القصة؟

جسم ممشوق.. مي حلمي تثير الجدل بملابسها| شاهد

فيديو

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

حالة نادرة.. وفاة فنانة بسبب مرض خطير يصيب النساء

"محتال الحب" لـ سعد لمجرد تقترب من تحقيق مليون مشاهدة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ