أحمد غزي: طريقة كلامي في «الحريف» اكتسبتها بعد انفصالي أنا وكوزبرة عن «نور»

علق الفنان أحمد غزي على تجربة فيلم "الحريفة" ونجاحها قائلاً: «تجربة مهمة لي جدًا لأننا بنعمل تجربة شبابية جديدة، روحنا كلنا كانت مركزة في العمل، والجميع بذل مجهود مش طبيعي علشان يطلع الشغل بتاعه في أفضل صورة».



وتابع غزي خلال لقائه عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : "تجربة مهمة جدًا وعزيزة عليا جدًا".



وعن كونه خريج "ليدز" في بريطانيا وتناول فيلم الحريفة للفوارق الطبقية وكيفية قلب لسانه ولغة كلامه في الفيلم قال: “مش لوية لسان.. طلعت تلقائية لوحدها بعد ما بدأنا الشغل شوية.. أنا وكوزبرة في البداية قررنا الانفصال عن «نور» الذي يمثل "ابن الناس” قلنا ننفصل شوية.



وأكمل : "تلك الخطوة فرقت معانا جدًا وهضمنا الموضوع وبعد كده في حاجات بقت تطلع مننا لدرجة إننا كنا بنبص لبعض ونلاحظ اللي بيطلع مننا، بالإضافة إلى أن المخرج رؤؤف السيد والبروفات المكثفة أسهمت في تشكيل الشخصية اللي قمت بيها".